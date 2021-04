Recovery, nella bozza del Pnrr anche tre grandi riforme: giustizia, appalti e PA (Di giovedì 22 aprile 2021) Le sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno accompagnate anche da due riforme strutturali della giustizia e della Pubblica amministrazione. E' quanto prevede una bozza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Le sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno accompagnateda duestrutturali dellae della Pubblica amministrazione. E' quanto prevede una...

Advertising

NicolaPorro : ?? Scrivete ai parlamentari #ioil22nonlovoglio. Il 38% del #Recovery buttato per cambiamento climatico, #Grillo si l… - fanpage : #RecoveryPlan, sul tavolo 15,62 miliardi per la Sanità - lucaspeed : RT @NicolaPorro: ?? Scrivete ai parlamentari #ioil22nonlovoglio. Il 38% del #Recovery buttato per cambiamento climatico, #Grillo si lamenta… - franco_sala : RT @NicolaPorro: ?? Scrivete ai parlamentari #ioil22nonlovoglio. Il 38% del #Recovery buttato per cambiamento climatico, #Grillo si lamenta… - Kadunos : @NicolaPorro Quando dice che il 38% del recovery é stato buttato, rientra nella commistione delle definizioni di pu… -