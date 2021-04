Quando riaprono i ristoranti? Ultime novità maggio e giugno, all’aperto e al chiuso (Di giovedì 22 aprile 2021) Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile cominciano a delinearsi le prime riaperture. Ma Quando riaprono i ristoranti? Con il ritorno della zona gialla, questi riapriranno, ma solo all’aperto, sia a pranzo che a cena (coprifuoco però confermato alle ore 22). In zona arancione e rossa si continuerà con l’asporto e il domicilio, ma non si potranno ricevere i clienti. Queste riaperture saranno già possibili da lunedì 26 aprile, mentre dall’1 giugno è previsto che i ristoranti potranno aprire anche al chiuso, per il momento solo a pranzo ma probabilmente la misura potrà essere estesa anche alla sera, anche in virtù di una probabile rimodulazione del coprifuoco. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile cominciano a delinearsi le prime riaperture. Ma? Con il ritorno della zona gialla, questi riapriranno, ma solo, sia a pranzo che a cena (coprifuoco però confermato alle ore 22). In zona arancione e rossa si continuerà con l’asporto e il domicilio, ma non si potranno ricevere i clienti. Queste riaperture saranno già possibili da lunedì 26 aprile, mentre dall’1è previsto che ipotranno aprire anche al, per il momento solo a pranzo ma probabilmente la misura potrà essere estesa anche alla sera, anche in virtù di una probabile rimodulazione del coprifuoco. SportFace.

