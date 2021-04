Omicidio Willy: rito abbreviato negato agli imputati (Di giovedì 22 aprile 2021) Il giudice per l’udienza preliminare ha respinto la richiesta di rito abbreviato per gli imputati accusati dell'Omicidio di Willy Monteiro Duarte. Omicidio Willy Monteiro Duarte, giudice respinge la richiesta di rito abbreviato per gli imputati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Il giudice per l’udienza preliminare ha respinto la richiesta diper gliaccusati dell'diMonteiro Duarte.Monteiro Duarte, giudice respinge la richiesta diper glisu Notizie.it.

