QuotidianPost : Omicidio Marco Vannini, parla il figlio di Antonio Ciontoli: “Mio padre deve pagare” - riga7_marco : @yellwsnow @Andyphone @acomincioli1 @_realmiche @MediasetTgcom24 Esistono sempre opinioni personali, quindi se anch… - officeadvice_it : La #Corte d’Assise d’#Appello di Roma ha depositato il 29 Ottobre scorso le motivazioni della #sentenza di… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: Derek Chauvin condannato per l'omicidio di #GeorgeFloyd. #GeorgeFloydTrial - Legal_Weapon : @marco_to66 @HMQueenBee Generalmente (a seconda della giurisdizione) 'murder' richiede intenzione di uccidere. In a… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Marco

A pochi giorni dalla sentenza della Cassazione sull'diVannini, Federico Ciontoli ha deciso di esporsi pubblicamente dichiarando di non voler sfuggire alle sue responsabilità: ' Se i giudici sceglieranno che io debba andare in carcere, ...... il trentaseienne di Aosta arrestato per l'di Elena Raluca Serban avvenuto sabato scorso. ...Camilli"Io e mio padre non ci siamo parlati per mesi. Ritengo giusto che paghi: Marco non c'è più per uno scherzo del ca**o" ...Federico Ciontoli si espone pubblicamente sul caso Vannini a pochi giorni dalla sentenza che stabilirà la sua eventuale condanna.