Ocean Viking | gommone con 130 migranti naufraga davanti a Libia

Radio1Rai : ?? #Migranti Naufragio al largo della #Libia, “forse 120 morti” secondo fonti umanitarie. Tre mercantili e la nave… - ilpost : Secondo l’ONG SOS Mediterranée un gommone con 130 persone a bordo si è ribaltato nel Mediterraneo centrale - giandomenic45 : RT @dariolodi2: @Lara86124487 @PersempreNadia Colpa delle ONG che con la loro presenza in mare incentivano le partenze di questa povera gen… - giovcusumano : RT @nelloscavo: ++ #Libia Un'altra strage annunciata di #migranti: 120 morti nel Canale di Sicilia ++ Anche le autorità dei Paesi Ue sapeva… - giovcusumano : RT @SOSMedItalia: ?? La Ocean Viking è testimone delle conseguenze di un naufragio al largo della Libia. Ecco la dichiarazione di Luisa Albe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking

Si teme una strage di migranti in seguito a un naufragio al largo delle coste della Libia . Secondo quanto riportato dall'equipaggio della nave, si sono perse le tracce di 130 persone a bordo di un gommone che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive. Del gommone non si sono più avute notizie quando si ...Il relitto è stato individuato da un aereo di Frontex, un mercantile ha avvistato tre cadaveri e l'equipaggio dellaha visto almeno dieci corpi nelle vicinanze del relitto. E' quanto ha ...Naufragio al largo della Libia. "Oltre 100 persone uccise" calcola Alarm Phone su Twitter. "Una barca con cui eravamo in contatto si è capovolta. Ocean Viking ha trovato corpi senza vita. Tutte le aut ...Il naufragio nel Mediterraneo, al largo della Libia, di un’imbarcazione con a bordo più di cento migranti ha causato un numero elevato di morti.