New York Times, Biden lavora a un raddoppio delle tasse sui guadagni di borsa per i ceti abbienti. In cantiere anche una stretta sulle eredità (Di giovedì 22 aprile 2021) Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense New York Times, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe in programma un aumento delle tasse sui guadagni realizzati in borsa dalle fasce più abbienti della popolazione. Il prelievo salirebbe fino al 39,6% per soggetti con redditi superiori al milione di dollari (830 milioni di euro) l’anno. Attualmente l’aliquota media sulle plusvalenze che derivano dalla vendita di titoli si colloca intorno al 20%. L’anticipazione del giornale newYorkese ha spinto al ribasso i listini statunitensi, tutti in negativo. Il provvedimento sarebbe parte dell’American Family Plan che verrà presentato al Congresso la prossima settimana e che contiene anche una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense New, il presidente degli Stati Uniti Joeavrebbe in programma un aumentosuirealizzati indalle fasce piùdella popolazione. Il prelievo salirebbe fino al 39,6% per soggetti con redditi superiori al milione di dollari (830 milioni di euro) l’anno. Attualmente l’aliquota mediaplusvalenze che derivano dalla vendita di titoli si colloca intorno al 20%. L’anticipazione del giornale newese ha spinto al ribasso i listini statunitensi, tutti in negativo. Il provvedimento sarebbe parte dell’American Family Plan che verrà presentato al Congresso la prossima settimana e che contieneuna ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Joe Biden ha deciso di riconoscere il genocidio armeno. Lo scrive il New York Times. Sarà il primo presidente Usa a… - NetflixIT : Buon compleanno ad Anya Taylor-Joy: REGINA degli scacchi, delle strade di Birmingham e New York, degli horror che f… - Agenzia_Italia : Il New York Times elogia Draghi, l'Italia torna protagonista in Europa - prxsperityy : RT @marifcinter: THREAD - Interessante ricostruzione del New York Times sulla #SuperLegue. Come ha fatto Ceferin a sapere e preparare le co… - fattoquotidiano : New York Times, Biden lavora a un raddoppio delle tasse sui guadagni di borsa per i ceti abbienti. In cantiere anch… -