Napoli-Lazio, le pagelle degli azzurri: Insigne show (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe pagelle degli azzurri al termine del match contro la Lazio: Meret 6,5 – Poco chiamato in causa. Ottima la parata su Milinkovic sul 2-0, anche se il serbo era in fuorigioco. Incolpevole sui gol. Hysaj 7 – Ottime sgroppate sulla sinistra e ordine ed efficacia dietro. Bellissima l’azione personale che porta al 3-0 dopo l’assist ad Insigne. Manolas 7,5 – Si procura il rigore, fa a sportellate con Immobile e stringe i denti nonostante il dolore. Forse sentiva il vecchio dissapore da ex romanista. Gladiatore. Dal minuto 71 Rrahmani s.v. Koulibaly 7 – Giganteggia in mezzo l’area. Praticamente potrebbe far reparto da solo. Di Lorenzo 7,5 – Ennesima ottima prova dell’ex Empoli che questa sera semina il panico in lungo ed in largo. Sempre molto largo per ricevere palla , sempre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLeal termine del match contro la: Meret 6,5 – Poco chiamato in causa. Ottima la parata su Milinkovic sul 2-0, anche se il serbo era in fuorigioco. Incolpevole sui gol. Hysaj 7 – Ottime sgroppate sulla sinistra e ordine ed efficacia dietro. Bellissima l’azione personale che porta al 3-0 dopo l’assist ad. Manolas 7,5 – Si procura il rigore, fa a sportellate con Immobile e stringe i denti nonostante il dolore. Forse sentiva il vecchio dissapore da ex romanista. Gladiatore. Dal minuto 71 Rrahmani s.v. Koulibaly 7 – Giganteggia in mezzo l’area. Praticamente potrebbe far reparto da solo. Di Lorenzo 7,5 – Ennesima ottima prova dell’ex Empoli che questa sera semina il panico in lungo ed in largo. Sempre molto largo per ricevere palla , sempre ...

Advertising

SquawkaNews : Napoli 5-2 Lazio FT: A five star display from Napoli. ? - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - Mediagol : #Napoli-#Lazio, Farris: 'Non possiamo arrenderci, la squadra ha reagito bene. Rigore? Dico la mia' - MundoNapoli : Napoli-Lazio 5-2, il commento della SSC Napoli: “La Manita azzurra si agita nel cielo del Maradona” -