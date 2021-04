MOVIOLA – Napoli-Lazio, Milinkovic su Manolas: è rigore? Insigne fa 1-0 (VIDEO) (Di giovedì 22 aprile 2021) Succede di tutto nei primi minuti di Napoli-Lazio, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Sugli sviluppi di calcio d’angolo Milinkovic interviene a gamba alta sul tentativo di Manolas di colpire la palla con la testa, sul conseguente contropiede Lazzari vola e viene atterrato per Hysaj. Per Di Bello non c’è nulla, ma viene richiamato al Var: l’intervento del giocatore biancoceleste è scomposto e, seppur tocchi la palla, viene indicato come pericoloso e quindi da calcio di rigore. Dal dischetto Insigne non sbaglia e fa 1-0. Farris protesta: “Il rigore è una cosa seria, ma cosa fai”. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Succede di tutto nei primi minuti di, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Sugli sviluppi di calcio d’angolointerviene a gamba alta sul tentativo didi colpire la palla con la testa, sul conseguente contropiede Lazzari vola e viene atterrato per Hysaj. Per Di Bello non c’è nulla, ma viene richiamato al Var: l’intervento del giocatore biancoceleste è scomposto e, seppur tocchi la palla, viene indicato come pericoloso e quindi da calcio di. Dal dischettonon sbaglia e fa 1-0. Farris protesta: “Ilè una cosa seria, ma cosa fai”. In alto il. SportFace.

