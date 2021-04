L’Isola dei Famosi, Vera Gemma sempre più isolata dal gruppo: “Non ne posso più”. I giudizi degli opinionisti (Di venerdì 23 aprile 2021) Si scaldano gli animi a L’Isola dei Famosi e al centro del dibattito c’è ancora Vera Gemma, una delle naufraghe più discusse. La decisione di Francesca Lodo di mandarla in nomination e graziare così Miryea Stabile non è andata giù a Vera, così come agli opinionisti in studio. “Avete fatto Veramente una pessima figura“, il commento di Elettra Lamborghini. Vera Gemma, ancora attriti con il gruppo Si infiamma il dibattito a L’Isola dei Famosi su una delle figure più chiacchierate di questa edizione: Vera Gemma. La sua frattura con il resto del gruppo è ormai fatto noto, eppure anche in puntata le tensioni non accennano a placarsi. Questa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Si scaldano gli animi adeie al centro del dibattito c’è ancora, una delle naufraghe più discusse. La decisione di Francesca Lodo di mandarla in nomination e graziare così Miryea Stabile non è andata giù a, così come agliin studio. “Avete fattomente una pessima figura“, il commento di Elettra Lamborghini., ancora attriti con ilSi infiamma il dibattito adeisu una delle figure più chiacchierate di questa edizione:. La sua frattura con il resto delè ormai fatto noto, eppure anche in puntata le tensioni non accennano a placarsi. Questa ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - rosaria1312 : RT @MariaelenaBresc: Per l' Isola dei Famosi 2021 The winner is TOMMASO ZORZI #isola #tommasozorzi - preleemii : eh si ragazzi...questo è un segnale, chi ha nominato per prima Fariba lascia gli auricolari sull'immagine per far c… -