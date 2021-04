Leneatha di “Vite al limite” pesava ben 273 kg | purtroppo però non è bastato

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 22 aprile 2021) Una dei protagonisti dial, la popolare trasmissione in onda su Real Time che segue ledi individui estremamente obesi che cercano aiuto per migliorare la loro esistenza ed il loro corpo nella clinica del dottor Nowzaradan, a Houston, è stataReed. Il percorso diDonna 40enne e madre single del Massachusetts, a causa di alcuni problemi personali si è rifugiata nel cibo arrivando a pesare 273 kg e una volta rivolta al dottore inizia il suo percorso di dimagrimento. Già la sua presentazione mostrava una difficile situazione: Per 23 anni,ha lavorato come tecnico di farmacia in un ospedale locale. Ora ha una figlia piccola da mantenere, ma è così grassa che è difficile muoversi. Se il dottor Now non può aiutarla a smettere ...