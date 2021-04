Jacobelli (Tuttosport): «Il naufragio Superlega un danno d’immagine per la Juve» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il naufragio Superlega. Nel corso di “Arena Maradona” su Radio Crc è intervenuto Xavier Jacobelli, direttore di Tutto sport. La posizione di Agnelli verrà vagliata a fine stagione – ha detto Jacobelli a Radio Crc – il naufragio della Superlega ha creato un ritorno negativo di immagine alla Juve e allo stesso presidente bianconero. La Juve non opera mai stravolgimenti a stagione in corso. Vediamo come si chiuderà la lotta Champions e come terminerà la finale di Coppa Italia. Certo, il rapporto tra la Uefa e Agnelli si è interrotto. Per questo motivo Rummenigge è stato incaricato dalla Uefa per ricucire i rapporti con i 12 club fondatori della Superlega. Ma ci vorrà tempo”. Per quanto riguarda, invece, la corsa Champions in campionato, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Il. Nel corso di “Arena Maradona” su Radio Crc è intervenuto Xavier, direttore di Tutto sport. La posizione di Agnelli verrà vagliata a fine stagione – ha dettoa Radio Crc – ildellaha creato un ritorno negativo di immagine allae allo stesso presidente bianconero. Lanon opera mai stravolgimenti a stagione in corso. Vediamo come si chiuderà la lotta Champions e come terminerà la finale di Coppa Italia. Certo, il rapporto tra la Uefa e Agnelli si è interrotto. Per questo motivo Rummenigge è stato incaricato dalla Uefa per ricucire i rapporti con i 12 club fondatori della. Ma ci vorrà tempo”. Per quanto riguarda, invece, la corsa Champions in campionato, ...

