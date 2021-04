Iva Zanicchi tuona contro i naufraghi de L’Isola dei Famosi: “Questi non valgono una cicca” (Di giovedì 22 aprile 2021) Attualmente tra le opinioniste de L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi è da sempre apprezzata per la sua schiettezza. Spontanea, ironica, sarcastica, la celebre interprete della musica italiana si trova a commentare le vicende dei naufraghi insieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ospitata di recente a Casa Chi, L’Aquila di Ligonchio si è lasciata andare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Attualmente tra le opinioniste dedei, Ivaè da sempre apprezzata per la sua schiettezza. Spontanea, ironica, sarcastica, la celebre interprete della musica italiana si trova a commentare le vicende deiinsieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ospitata di recente a Casa Chi, L’Aquila di Ligonchio si è lasciata andare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

