Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser bloccato in Messico: che succede ora? (Di giovedì 22 aprile 2021) La certezza l’abbiamo avuta solo qualche giorno fa: Ignazio Moser sarà davvero uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, con grande gioia dei tantissimi fan e dei telespettatori che sono curiosi di vedere come si inserirà nelle dinamiche già avviate del popolare reality show. Tuttavia sembrano esserci stati dei problemi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, infatti, sarebbe stato bloccato in Messico per dei problemi con i documenti. Il contrattempo si sarebbe risolto nell’arco di una giornata, ma purtroppo ha fatto sì che Moser perdesse l’aereo che doveva portarlo in Honduras. La fonte della notizia è molto affidabile: si tratta di “361 Magazine”, un portale di gossip che fa capo ad Alfonso Signorini. Per questo motivo, l’ex ciclista ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) La certezza l’abbiamo avuta solo qualche giorno fa:sarà davvero uno dei nuovi concorrenti dell’dei, con grande gioia dei tantissimi fan e dei telespettatori che sono curiosi di vedere come si inserirà nelle dinamiche già avviate del popolare reality show. Tuttavia sembrano esserci stati dei problemi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, infatti, sarebbe statoinper dei problemi con i documenti. Il contrattempo si sarebbe risolto nell’arco di una giornata, ma purtroppo ha fatto sì cheperdesse l’aereo che doveva portarlo in Honduras. La fonte della notizia è molto affidabile: si tratta di “361 Magazine”, un portale di gossip che fa capo ad Alfonso Signorini. Per questo motivo, l’ex ciclista ...

