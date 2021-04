Inter, malgrado la frenata mancano tre vittorie per lo scudetto (Di giovedì 22 aprile 2021) L'Inter frena ancora ma la sconfitta Interna del Milan col Sassuolo lascia la squadra di Conte a 9 punti dallo scudetto. Dopo la serie di undici successi consecutivi per iniziare il girone di ritorno, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) L'frena ancora ma la sconfittana del Milan col Sassuolo lascia la squadra di Conte a 9 punti dallo. Dopo la serie di undici successi consecutivi per iniziare il girone di ritorno, ...

Advertising

sportli26181512 : Inter, malgrado la frenata mancano tre vittorie per lo scudetto: Inter, malgrado la frenata mancano tre vittorie pe… - Gazzetta_it : .@Inter, malgrado la frenata mancano tre vittorie per lo scudetto #SpeziaInter - liaalex79 : @toselluc È inutile nascondersi, questa per la Juve è una disfatta epocale, malgrado ci siano state dentro Inter e… - Il_Molibdeno : @Gazzetta_it La #SuperLeagueOut è durata meno dell'@Inter in champions. Bene così. Peccato che, malgrado A. Agnelli… - Il_Molibdeno : La #SuperLeagueOut è durata meno dell'@Inter in champions. Bene così. Peccato che, malgrado A. Agnelli abbia preso… -