Il Progetto Cascina di sei Comuni della cintura pisana

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nel caso di “”, acronimo che sta pertà d’area e servizi di cooperazione intercomunale per un nuovo abitare, ilpresentato daidi, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme, siamo di fronte a una proposta che prevede, a partire da una rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà comunale e di una nuova costruzione (da realizzarsi in area comunale di utilizzo dei volumi derivanti dalla demolizione di una scuola), lo sviluppo di nuove forme di welfare per l’autonomia abitativa. Gli interventi previsti riguardano il territorio del comune più popoloso,, mentre gli altri cinque aderiscono comunque all’iniziativa. Ala partecipazione tra pubblico e privato sociale è ...

Advertising

cascinanotizie : A Cascina arriva il 'Progetto S.I.S.T.E.M.A.' per cittadini di paesi terzi - VTrend_it : Gioco d'azzardo: conosciamolo meglio, gli effetti negativi sui giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Cascina

La Prima Pagina

Due punti nelle ultime due partite dopo averne messi in33 nelle precedenti undici, frutto di altrettante vittorie consecutive. La frenata dell' ...essere rassicurato sulla solidità del...Tappa finale di questosarà l'inserimento dell'ultima famiglia di api nelle arnie diMerlata. Appuntamento il 22 aprile alle 10,30 .Nel caso di “Cascina”, acronimo che sta per Comunità d’area e servizi di cooperazione intercomunale per un nuovo abitare, il progetto presentato dai Comuni di ...Dall’autunno scorso Cascina Pensolato - la coop. agricola sociale di Sant’Antonio Baligio, nata per offrire un’opportunità di lavoro a detenuti in semilibertà e a persone che vivono particolari situaz ...