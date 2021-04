Il gelato pronto in 1 minuto: niente panna, latte e yogurt. Solo 130 calorie! (Di giovedì 22 aprile 2021) Il gelato pronto in 1 minuto. Arriva la primavera, l’aria si fa più dolce e col caldo incipiente torna la voglia di gelato. Ma perché non unire l’utile al dilettevole? Ovvero la leggerezza di una ricetta vegana e la bontà di un vero dolce? La ricetta che ti proponiamo qui sotto ha per l’appunto questa ambizione. Si tratta in effetti di un dolce estremamente leggero e che si può gustare senza rimorsi di coscienza. Per prepararlo bastano una banana, del cacao e un po’ di frutti di bosco congelati a tuo gusto. Ma eccoci alla ricetta. Gli ingredienti Per due persone gli ingredienti e le quantità necessari sono questi: due banane congelate; un paio di cucchiai di cacao in polvere; un etto di frutti di bosco assortiti o di fragole congelate. La preparazione La prima cosa è tirare fuori le banane dal freezer: si levano le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilin 1. Arriva la primavera, l’aria si fa più dolce e col caldo incipiente torna la voglia di. Ma perché non unire l’utile al dilettevole? Ovvero la leggerezza di una ricetta vegana e la bontà di un vero dolce? La ricetta che ti proponiamo qui sotto ha per l’appunto questa ambizione. Si tratta in effetti di un dolce estremamente leggero e che si può gustare senza rimorsi di coscienza. Per prepararlo bastano una banana, del cacao e un po’ di frutti di bosco congelati a tuo gusto. Ma eccoci alla ricetta. Gli ingredienti Per due persone gli ingredienti e le quantità necessari sono questi: due banane congelate; un paio di cucchiai di cacao in polvere; un etto di frutti di bosco assortiti o di fragole congelate. La preparazione La prima cosa è tirare fuori le banane dal freezer: si levano le ...

