Hilary Duff sarà la protagonista del seguito di How I Met your Mother

(Di giovedì 22 aprile 2021) Hulu annuncia il sequel di How I Met, dal titolo How I MetFather. A calarsi nei panni daHow I Metavrà un sequel che vedrànei panni della. La celebre sitcom, andata in onda dal 2005 al 2014, proseguirà con una serie sequel intitolata How I MetFather. Le nuove puntate saranno prodotte in esclusiva per Hulu. La nota attrice e cantante impersonerà Sophie, la quale che racconterà a suo figlio la storia di come abbia incontrato il padre nel 2021. In quell’anno la donna, insieme alle sue amiche, si approcciava a numerose app che permettono di avere un contatto diretto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Hilary Duff

