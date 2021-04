Hilary Duff protagonista del sequel di How I Met Your Mother | i dettagli

(Di giovedì 22 aprile 2021)sarà ladella prossima stagione di How I Met. Due grandi notizie in una, a cominciare appunto dall’arrivo di undella serie tv americana trasmessa fra il 2005 e il 2014, seguita da milioni di persone in tutto il mondo fra cui anche in Italia (è in onda attualmente il pomeriggio su Italia 1). La seconda, è appunto che lasarà l’attrice americana, al centro delle vicende di How I MetFather.interpreterà una donna di nome Sophie, che racconterà al figlio come aveva incontrato suo padre nel 2021, un anno in cui la stessa, assieme alle amiche, ha dovuto affrontare numerose sfide della vita quotidiana, e nel ...

24Trends_Italia : 1. Stefano Barilli - 20mille+ 2. Hilary Duff - 20mille+ 3. Liga - 20mille+ 4. Palermo zona rossa - 10mille+ 5. Gove… - SpikeItalia : E alla fine arriva papà #HowIMetYourFather #HowIMetYourMother - Mariarosariam0 : RT @marcodLipa: È stato annunciato lo spin off di HIMYM e si chiamerà How I met your father e Hilary duff sarà la nuova Ted Mosby - b3njaminssmiles : con Hilary Duff ci sono cresciuta, himym è una delle mie serie preferite unire queste due cose È LA NOTIZIA PIÙ BEL… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: E alla fine arriva lo spin-off #HowIMetYourMother #HowIMetYourFather -

Ultime Notizie dalla rete : Hilary Duff

Dopo tre anni di tentativi infruttuosi, alla fine è diventata realtà la sitcom spin - off di 'How I Met Your Mother' : si intitolerà 'How I Met Your Father' , avrà per protagonistae sarà scritta dai produttori e sceneggiatori che ci hanno regalato le serie TV 'This Is Us' e 'Love, Victor'. Hulu, il servizio statunitense di video on demand, ha infatti autorizzato il ...Si intitolerà How I met you father il sequel della serie How I met your mother , la protagonista sarà. Sarà composta da 10 episodi la nuova serie How I met you father con protagonistanei panni di Sophie che avrà il compito di spiegare al figlio come ha conosciuto il padre. ...Si intitola 'How I Met Your Father' ed è scritta da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, showrunner di 'This Is Us' e 'Love, Victor' ...L'attrice sarà la protagonista dello spin-off annunciato da HuluRicordate How i met your Mother? E come non potreste. Anche se la serie è terminata un paio di anni fa, tutti almeno una volta avrete fa ...