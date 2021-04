Gaffe di Salvini sull’Arena di Verona: “Stagione a rischio col coprifuoco”. Franceschini lo smentisce (Di giovedì 22 aprile 2021) Scontro Salvini-Franceschini sull’Arena di Verona: “Si faccia spiegare il decreto” È scontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il ministro della Cultura, Dario Franceschini, sull’Arena di Verona, la cui Stagione estiva, secondo il segretario del Carroccio, sarebbe a rischio a causa del coprifuoco confermato anche nel nuovo decreto anti-Covid. Affermazione subito smentita da Franceschini, che ha risposto per le rime al leghista. Nel pomeriggio di giovedì 22 aprile, infatti, Salvini ha scritto sui social: “Folle mettere a rischio la Stagione estiva dell’Arena di Verona, impossibile da pianificare con il ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Scontrodi: “Si faccia spiegare il decreto” È scontro tra il leader della Lega, Matteo, e il ministro della Cultura, Dariodi, la cuiestiva, secondo il segretario del Carroccio, sarebbe aa causa delconfermato anche nel nuovo decreto anti-Covid. Affermazione subito smentita da, che ha risposto per le rime al leghista. Nel pomeriggio di giovedì 22 aprile, infatti,ha scritto sui social: “Folle mettere alaestiva dell’Arena di, impossibile da pianificare con il ...

