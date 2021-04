Francesco Boccia: “Aprire il primo giugno? Le bambine preferiscono il mare” (Di giovedì 22 aprile 2021) di Monica De Santis Francesco Boccia, è un noto ballerino salernitano, docente e direttore artistico della scuola New Space?Dance. Anche lui, come i suoi colleghi e colleghe, escludendo le due settimane di ottobre, ha dovuto chiudere la sua scuola causa Covid – 19… “Ci hanno imposto la chiusura paragonandoci alle palestre, ma noi non siamo palestre, siamo delle scuole.?Era più giusto applicare per noi lo stesso regolamento delle scuole, lezioni in presenza con la metà degli allievi. Invece no.?Ci hanno chiuso senza pensare ai danni che ci provocavano ed ora, dopo mesi e mesi di perdite ci dico che dal primo giugno possiamo riAprire. Assurdo”. Boccia ha il dente avvelenato, in particolar modo con il Governo Draghi e con il sottosegretario Valentina Vezzali, colpevoli di non essere ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 aprile 2021) di Monica De Santis, è un noto ballerino salernitano, docente e direttore artistico della scuola New Space?Dance. Anche lui, come i suoi colleghi e colleghe, escludendo le due settimane di ottobre, ha dovuto chiudere la sua scuola causa Covid – 19… “Ci hanno imposto la chiusura paragonandoci alle palestre, ma noi non siamo palestre, siamo delle scuole.?Era più giusto applicare per noi lo stesso regolamento delle scuole, lezioni in presenza con la metà degli allievi. Invece no.?Ci hanno chiuso senza pensare ai danni che ci provocavano ed ora, dopo mesi e mesi di perdite ci dico che dalpossiamo ri. Assurdo”.ha il dente avvelenato, in particolar modo con il Governo Draghi e con il sottosegretario Valentina Vezzali, colpevoli di non essere ...

