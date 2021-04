Ferragamo | Ferruccio lascia presidenza al fratello Leonardo Le Divelec Lemmi confermata AD

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Salvatore, nominato oggi dall’assemblea degli azionisti, si è riunito successivamente alla stessa ed ha nominatopresidente non esecutivo, Michele Norsa vice presidente esecutivo e Micaela leamministratore delegato, confermando tutti i poteri già in essere. Il CdA, che resterà in carica per il triennio 2021-2023, risulta quindi così composto:(Presidente Non Esecutivo), Michele Norsa (Vice Presidente Esecutivo), Micaela le(Amministratore Delegato), Giacomo(Amministratore), Angelica Visconti (Amministratore), Peter K.C. Woo (Amministratore), Umberto Tombari (Amministratore ...