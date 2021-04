“È finita”. La coppia super vip italiana si è detta addio. Gli indizi corrono in rete, manca solo la loro conferma (Di giovedì 22 aprile 2021) Un amore scoppiato all’improvviso e altrettanto frettolosamente sul punto di spegnersi. Un amore nato tra le polemiche con il campione che aveva salutato la sua ex in attesa di un bambino. Un bambino per il quale ha detto a chiare note che ci sarà: “Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente”. “E quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”. Una storia che aveva fatto discutere tanto che il calciatore a più riprese era stato costretto a intervenire: “Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Un amore sto all’improvviso e altrettanto frettolosamente sul punto di spegnersi. Un amore nato tra le polemiche con il campione che aveva salutato la sua ex in attesa di un bambino. Un bambino per il quale ha detto a chiare note che ci sarà: “Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente”. “E quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”. Una storia che aveva fatto discutere tanto che il calciatore a più riprese era stato costretto a intervenire: “Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma ...

