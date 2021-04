Diablo Immortal, parte oggi l'alfa chiusa ma ci sono novità per tutti i fan (Di giovedì 22 aprile 2021) Diablo Immortal entra oggi in fase di alfa chiusa, che sarà riservata a un numero molto limitato di utenti e addetti ai lavori. Ciò non vuol dire che non ci siano novità importanti per tutti i fan: nel comunicato stampa che riportiamo qua sotto, infatti, Blizzard parla di un sacco di nuove features che presto tutti noi potremo provare. "Siamo entusiasti di annunciare che il test dell'alfa chiusa di Diablo Immortal comincia oggi! A partire dalle 02:00 del 23 aprile, un numero limitato di utenti Android della regione Australia che si sono iscritti al test, assieme a membri selezionati della stampa e creatori di contenuti, potranno ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021)entrain fase di, che sarà riservata a un numero molto limitato di utenti e addetti ai lavori. Ciò non vuol dire che non ci sianoimportanti peri fan: nel comunicato stampa che riportiamo qua sotto, infatti, Blizzard parla di un sacco di nuove features che prestonoi potremo provare. "Siamo entusiasti di annunciare che il test dell'dicomincia! A partire dalle 02:00 del 23 aprile, un numero limitato di utenti Android della regione Australia che siiscritti al test, assieme a membri selezionati della stampa e creatori di contenuti, potranno ...

Advertising

Eurogamer_it : #DiabloImmortal in alfa chiusa per pochi fortunati - UAGNA : Finalmente è il momento ?? - IGNitalia : Da oggi, alcuni utenti Android possono partecipare alla closed alpha di #DiabloImmortal. - MicheleRagone26 : #Diablo Immortal ritorna con un nuovo aggiornamento in closed alpha con tanti contenuti - zazoomblog : Alfa chiusa di Diablo Immortal disponibile oggi con nuovi contenuti -