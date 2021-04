Covid Lazio: Aumentano i positivi ma diminuiscono i decessi. I dati di oggi (Di giovedì 22 aprile 2021) “oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+730) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.311 casi positivi (+150), 31 i decessi (-21) e +1.163 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Il valore RT a 0.78, in calo il numero dei nuovi focolai, in calo di 5 punti il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e i posti letto in area medica, entrambi però ancora sopra soglia di allerta. In calo l’incidenza a 140 per 100 mila abitanti. I dati epidemiologici sono coerenti con la zona gialla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) “su oltre 17 mila tamponi nel(+730) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.311 casi(+150), 31 i(-21) e +1.163 i guariti.i casi e le terapie intensive, mentree i ricoveri. Il rapporto trae tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Il valore RT a 0.78, in calo il numero dei nuovi focolai, in calo di 5 punti il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e i posti letto in area medica, entrambi però ancora sopra soglia di allerta. In calo l’incidenza a 140 per 100 mila abitanti. Iepidemiologici sono coerenti con la zona gialla ...

Advertising

RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, nel Lazio 1.311 casi e 31 decessi. D'Amato:'I dati coerenti con la zona gialla' -… - StefaniaFalone : Covid Lazio, bollettino oggi 22 aprile: 1.311 nuovi casi (600 a Roma) e 31 morti. D'Amato: «Numeri da zona gialla»… - CorriereCitta : Covid Lazio: aumentano i positivi ma diminuiscono i decessi. I dati di oggi - CasilinaNews : Covid Lazio, Roma e province. Bollettino di oggi, 22 aprile 2021: aumentano in casi, tutto il resto in ribasso… -