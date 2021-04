Covid e natalità in calo: lo studio (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Covid abbatte le nascite, concepimenti in calo del 20% durante il Lockdown. Lo studio del Burlo Garofalo di Trieste. La natalità è in calo da quando è arrivata la pandemia di Covid, e la situazione Italiana era già critica. Il dato dello studio pubblicato su Acta Paediatrica. Sebbene quindi lo studio sia limitato a un solo ospedale, ha accesso nella comunità medica una serie di campanelli di allarme. Riportiamo le informazioni dell’AOGOI. I ricercatori evidenziano come il calo sia addirittura: “maggiore a quello documentato ai tempi della catastrofe di Chernobyl, in cui le nascite in Italia erano scese del 5-7% in funzione della paura delle possibili conseguenze del fall-out sulle gravidanze” Tra i principali motivi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilabbatte le nascite, concepimenti indel 20% durante il Lockdown. Lodel Burlo Garofalo di Trieste. Laè inda quando è arrivata la pandemia di, e la situazione Italiana era già critica. Il dato dellopubblicato su Acta Paediatrica. Sebbene quindi losia limitato a un solo ospedale, ha accesso nella comunità medica una serie di campanelli di allarme. Riportiamo le informazioni dell’AOGOI. I ricercatori evidenziano come ilsia addirittura: “maggiore a quello documentato ai tempi della catastrofe di Chernobyl, in cui le nascite in Italia erano scese del 5-7% in funzione della paura delle possibili conseguenze del fall-out sulle gravidanze” Tra i principali motivi ...

