Covid, alunni e docenti positivi nel Napoletano: chiusa una scuola (Di giovedì 22 aprile 2021) Sospesa l'attività didattica in presenza all'interno della scuola "Gadda" di Quarto, in provincia di Napoli. Negli ultimi giorni si sono registrati contagi tra alunni e docenti dell'istituto. Il dirigente scolastico Antonio Maiorano ha disposto la chiusura per le giornate di oggi e di domani. Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

