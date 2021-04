Calcio: Milan, Ibrahimovic rinnova fino al 2022 (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic rinnova fino al 30 giugno 2022. Lo annuncia il club rossonero con una nota pubblica sul proprio sito ufficiale. "AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovi?. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera Milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)o, 22 apr. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: L'attaccante delZlatanal 30 giugno. Lo annuncia il club rossonero con una nota pubblica sul proprio sito ufficiale. "ACcomunica di averto il contratto di Zlatan Ibrahimovi?. Ilè la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carrieraista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione".

