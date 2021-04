Brumotti aggredito dagli spacciatori | Chef Rubio lo attacca | ' Infame | poche te ne hanno date'

Advertising

LegaSalvini : ++ BRUMOTTI AGGREDITO DAGLI SPACCIATORI, CHEF RUBIO CHOC: 'SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANNO DATE' ++ Solida… - LegaSalvini : ++ ?? BRUMOTTI AGGREDITO DAGLI SPACCIATORI, VERGOGNOSE PAROLE DI CHEF RUBIO: 'SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANN… - LegaSalvini : #BRUMOTTI AGGREDITO. CHEF #RUBIO CHOC: 'TE NE HANNO DATE POCHE' - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: ++ BRUMOTTI AGGREDITO DAGLI SPACCIATORI, CHEF RUBIO CHOC: 'SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANNO DATE' ++ Solidarietà… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: ++ ?? BRUMOTTI AGGREDITO DAGLI SPACCIATORI, VERGOGNOSE PAROLE DI CHEF RUBIO: 'SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANNO DAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Brumotti aggredito

... e resiste nonostante tutto con dignità e umanità' ha scritto nel primo tweet in cui se la prendeva con. La posizione di Rubio è chiara: i veri responsabili della situazione nelle periferie ...Le immagini del drammatico incidente nel tratto tra Albenga e Borghetto ) ) Più Popolari foto video 16564 Polemica Vittorioa Roma, Chef Rubio attacca: "Infame. Troppo poche te ne hanno date" Filma lo spaccio a Milano e viene colpito in testa: Vittoriodi "Striscia" in ospedale...Vittorio Brumotti aggredito a Roma. E Chef Rubio lo insulta. Vittorio Brumotti aggredito a Roma. L’inviato di ‘Striscia’ si trovava al Quarticciolo, intento a fare un servizio sulla situazione della ...Lo chef se l'è presa con l'inviato di "Striscia la notizia", a suo dire impegnato, nella sua lotta contro la droga, a perseguire il bersaglio sbagliato ...