Barcellona | Laporta a sorpresa | “La Superlega è assolutamente necessaria”

Commenta per primo Il presidente eletto del, Joanha rotto il silenzio mantenuto finora sul tema Superlega da parte del club catalano ribadendo anche con forza che il progetto non solo non è tramontato, ma è ancora ...E ilresta diviso, con il presidentecostretto ad attendere il verdetto dei soci . Mercoledì poi hanno sciolto i dubbi lasciando, ed era nell'aria, anche Atletico Madrid, Inter, ..."È assolutamente necessario che i grandi club esprimano la propria opinione sulla distribuzione economica. Siamo sostenitori dei campionati nazionali, parleremo con la UEFA. Abbiamo una posizione di ...Ai microfoni di TV3 il presidente del Barcellona Laporta non si arrende e rilancia circa la necessità di una Superlega. La Superlega è una necessità, ma l’ultima parola spetterà ai nostri partner.