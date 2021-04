Apple AirTags | ufficiali gli smart tag che vi aiuteranno a localizzare i vostri oggetti smarriti

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo settimane e mesi di rumor insistenti sulla loro esistenza e sul loro arrivo,ha finalmente annunciato, i nuovitag in grado di aiutarvi aaffetti più cari. Addio chiavi dimenticate in giro per casa o borse smarrite!utilizzano la rete FindMy (Dov’è) di iPhone per aiutarvi aglia cui glisono collegati. Questi piccoli accessorisono poco più grandi di una moneta e possono essere personalizzati a piacere anche con l’uso di emoji per renderle uniche ed inconfondibili. Gli iPhone dotati di chip U1 possono trovare gliin modo ancora più accurato permettendovi di seguire un segnale sullo ...

Advertising

Tech4D_ : Apple lancia nuovi accessori per iPhone, iPad, Watch e AirTags - puma_riflessivo : @Apple #AirTags #AirTag : bella trovata! hahahahha (freddure) - Ipermela : Pioggia di novità: arrivano iMac M1, nuovi iPad Pro e Apple TV, e gli attesissimi AirTags. Ecco tutte le novità pre… - GiuseppeGoglio : RT @news_wear: Arriva puntuale AirTags, Apple mette la firma su ogni oggetto #Apple #AirTags #FindMy #tag #wearable #WeArnews @news_wear @… - melablog : Qui è dove ci dite: 1. Chi comprerà AirTag 2. A cosa lo aggancerà -> -

Ultime Notizie dalla rete : Apple AirTags

Come funzionano gli? Quali misure ha messo in atto l'azienda per proteggere la vostra privacy? Per via del loro funzionamento attraverso la rete Dov'è (Find My) e l'intelligente ...Modalità smarrito 'di comunità' Quando un dispositivo è fuori dal raggio di portata di uni... Il funzionamento è vincolato ad alcune delle tecnologie di bandiera di: iCloud edID. È ...Come funzionano gli Apple AirTags? Quali misure ha messo in atto l’azienda per proteggere la vostra privacy? Per via del loro funzionamento attraverso la rete Dov’è (Find My) e l’intelligente utilizzo ...A margine dell'evento "Spring Loaded", Apple ha presentato anche i nuovi accessori ufficiali che riguardano i suoi prodotti.