Antartide | l’iceberg più grande del mondo si è sciolto

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 22 aprile 2021) Notizie poco confortanti arrivano dai ghiacci del Polo Sud, dove è stato segnalato un avvenimento che non può non destare grossa inquietudine. A68,staccatosi dalla piattaforma Larsen C, è praticamente scomparso. L’effetto dei cambiamenti climatici è sotto gli occhi di tutti. Nel 2017 era nato questo iceberg ed allora misurava ben 6000 chilometri quadrati per circa un miliardo di tonnellate di peso. In quattro anni è avvenuta la frammentazione, ma in realtà in tempi anche più rapidi considerando che nel primo anno il colosso di ghiaccio era rimasto pressoché stabile. Pessime notizie sul fronte di alcuni ghiacciai dell’Fluttuando verso l’Oceano Atlantico,è andato alla deriva in balia dei venti e delle correnti, puntando verso la Georgia del Sud. Ben prima di rappresentare una minaccia, A68 è andato ...