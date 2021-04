Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Viabilità DEL 21 APRILE 2021 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RISOLTO L’INCIDENTE SULL’A1 Roma NAPOLI AL KM 582. RIAPERTO IL TRATTO TRA COLLEFERRO – DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma PERMANGONO TUTTAVIA CODE DI 4KM ALL’ALTEZZA DELLO STESSO SINISTRO; CODE PER 3KM ALTEZZA DELL’USCITA DI VALMONTONE E ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI COLLEFERRO. DISAGI ANCHE SULLA VIA CASILINA E IN DIREZIONE NAPOLI, DOVE SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI ALTEZZA VALMONTONE CAUSATI DALLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO. SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SUL CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)DEL 21 APRILEORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. RISOLTO L’INCIDENTE SULL’A1NAPOLI AL KM 582. RIAPERTO IL TRATTO TRA COLLEFERRO – DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONEPERMANGONO TUTTAVIA CODE DI 4KM ALL’ALTEZZA DELLO STESSO SINISTRO; CODE PER 3KM ALTEZZA DELL’USCITA DI VALMONTONE E ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI COLLEFERRO. DISAGI ANCHE SULLA VIA CASILINA E IN DIREZIONE NAPOLI, DOVE SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI ALTEZZA VALMONTONE CAUSATI DALLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO. SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE AL MOMENTO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SUL CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE ...

Roma, incidente in autostrada: coinvolti 5 mezzi, chiuso tratto di A1 Chiuso il tratto autostradale tra Valmontone e la Diramazione Roma Sud Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Le file sono infatti lunghissime ed il traffico in entrata in città è paralizzato,...

