Vi spiego l’intesa con Leonardo Parla Bontempi | presidente di GEM

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un’intesa “a doppio vantaggio”, che guarda in particolare alle prospettive di crescita sui mercati internazionali e all’innovazione tecnologica. È l’operazione disu GEM Elettronica descritta a Formiche.net dall’ingegner Antoniodell’azienda marchigiana il cui 30% è stato acquisito dalla società guidata da Alessandro Profumo. Per quest’ultima, l’obiettivo è il rafforzamento nel settore navale, che GEM presidia con i suoi radar 3D di piccole e medie dimensioni, sistemi inerziali in fibra ottica, sistemi di sorveglianza e sensori elettro-ottici.Con circa 130 dipendenti e sede a San Benedetto del Tronto, GEM Elettronica è presente in molti programmi di spicco per la Marina militare, in particolare su Fremm e Legge navale, ovvero il piano di complessivo ammodernamento della flotta ...