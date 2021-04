Van Helsing | la quinta stagione arriverà su Netflix nel 2021?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo una lunga pausa, Vanè finalmente tornato per la sua attesissimail 16 aprile, ei fan di tutto il mondo sono molto ansiosi di vedere cosa c’è in serbo per quello che, sfortunatamente, sarà il tour d’addio per lo spettacolo. Ma quelli che aspettano che la serie SyFy arrivi super abbuffarsi nella sua interezza sono più che curiosi di sapere se Van5 sarà sul servizio di streaming nel. Su cosa è ambientato la serie? Basato sull’omonima serie di graphic novel di Zenescope Entertainment, lo spettacolo è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui la lontana parente di Abraham Van, Vanessa, viene resuscitata per scoprire che deve ...