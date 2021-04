Vaccinazioni, si prova ad accelerare. Da domani si comincia col monodose Johnson&Johnson (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un milione e mezzo di fiale Pfizer distribuite alle regioni . E domani sarà il giorno delle prime inoculazioni del monodose Janssen (Johnson&Johnson ) per il quale il ministero della Salute con una... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un milione e mezzo di fiale Pfizer distribuite alle regioni . Esarà il giorno delle prime inoculazioni delJanssen (Johnson&Johnson ) per il quale il ministero della Salute con una...

