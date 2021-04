Uomini e Donne puntata di oggi 21 aprile: Luca al centro delle polemiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 aprile, Gemma Galgani è stata sorpresa da un regalo inatteso. Il Cavaliere Aldo ha dichiarato i suoi sentimenti per la Dama, portando in dono un ciondolo in corallo. Ma, dopo, è stata la volta di Angela e Luca e l’atmosfera si è fatta più tesa. Uomini e Donne puntata di oggi 21 aprile: Angela infuriata con Luca A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 aprile, dei post di Instagram sono diventati oggetto di una lunga discussione. Angela ha accusato Luca, sua ex conoscenza, di averla offesa con dei commenti sul famoso social ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) A, nelladi21, Gemma Galgani è stata sorpresa da un regalo inatteso. Il Cavaliere Aldo ha dichiarato i suoi sentimenti per la Dama, portando in dono un ciondolo in corallo. Ma, dopo, è stata la volta di Angela ee l’atmosfera si è fatta più tesa.di21: Angela infuriata con, nelladi21, dei post di Instagram sono diventati oggetto di una lunga discussione. Angela ha accusato, sua ex conoscenza, di averla offesa con dei commenti sul famoso social ...

