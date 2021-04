Tottenham Hotspur – Southampton 21 aprile 2021 ore 18 (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’allenatore ad interim del Tottenham Ryan Mason si occuperà della sua prima partita mercoledì dopo l’esonero di Jose Mourinho lunedì mattina. Harry Kane non dovrebbe essere in forma poiché il club continua a valutare il suo infortunio alla caviglia prima della finale della Coppa Carabao. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro Tottenham Hotspur – Southampton di oggi, 21 aprile 2021 alle 18. Tottenham Hotspur – Southampton: a che punto sono le due squadre? L’attaccante del Southampton Michael Obafemi non è ancora pronto per il ritorno dall’intervento alla gamba. I due infortunati Oriol Romeu e Will Smallbone sono assenti per il resto della stagione. Gli Spurs potrebbero completare una doppietta in campionato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’allenatore ad interim delRyan Mason si occuperà della sua prima partita mercoledì dopo l’esonero di Jose Mourinho lunedì mattina. Harry Kane non dovrebbe essere in forma poiché il club continua a valutare il suo infortunio alla caviglia prima della finale della Coppa Carabao. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’incontrodi oggi, 21alle 18.: a che punto sono le due squadre? L’attaccante delMichael Obafemi non è ancora pronto per il ritorno dall’intervento alla gamba. I due infortunati Oriol Romeu e Will Smallbone sono assenti per il resto della stagione. Gli Spurs potrebbero completare una doppietta in campionato ...

Advertising

ComunicareDigit : RT @An_Bion: LIVERPOOL, MANCHESTER UNITED, ARSENAL AND TOTTENHAM HOTSPUR WITHDRAW FROM BREAKAWAY SUPER LEAGUE. Ma dico io: almeno il tempo… - ImpieriFilippo : RT @An_Bion: LIVERPOOL, MANCHESTER UNITED, ARSENAL AND TOTTENHAM HOTSPUR WITHDRAW FROM BREAKAWAY SUPER LEAGUE. Ma dico io: almeno il tempo… - An_Bion : LIVERPOOL, MANCHESTER UNITED, ARSENAL AND TOTTENHAM HOTSPUR WITHDRAW FROM BREAKAWAY SUPER LEAGUE. Ma dico io: almen… - WetterRenato : @lorepregliasco Anche Tottenham Hotspur, Liverpool. Sarà derby latino a ripetizione ?? - signori_massimo : @rprat75 Studiavo a Brighton, trovai un biglietto per Hotspurs Arsenal a White hart lane, segnò Gazza. Bellissimo ! -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Hotspur Chi sostituirà Jose Mourinho, il nuovo allenatore del Tottenham Hotspur, Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers NbaRevolution La Superlega del calcio perde metà dei pezzi in 48 ore, si sfilano le inglesi e l’Inter Sei dei dodici fondatori della Superlega di calcio hanno fatto marcia indietro e il campionato di élite che ha scosso il mondo del pallone frena. Ma non si ferma se Andrea Agnelli dice: «Andiamo avant ...

Tag: Tottenham Hotspur – Southampton I Sottotono tornano dopo una lunga pausa e lo fanno con il singolo intitolato “Mastroianni”. Il brano uscirà il 23 aprile. Sottotono: chi sono? I Sottotono sono un gruppo musicale hip hop italiano, at ...

Sei dei dodici fondatori della Superlega di calcio hanno fatto marcia indietro e il campionato di élite che ha scosso il mondo del pallone frena. Ma non si ferma se Andrea Agnelli dice: «Andiamo avant ...I Sottotono tornano dopo una lunga pausa e lo fanno con il singolo intitolato “Mastroianni”. Il brano uscirà il 23 aprile. Sottotono: chi sono? I Sottotono sono un gruppo musicale hip hop italiano, at ...