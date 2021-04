Superlega, Lucarelli: “Agnelli? Per essere presidente devi essere uomo di sport” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La Superlega? Un uomo che vuol diventare presidente deve essere un uomo di sport. Si parla di quei valori che sono competizione e meritocrazia, se si pensa di calpestarli creandosi una lega per ricchi solo per sistemare il bilancio, allora quel presidente è un pessimo imprenditore e non è un uomo di sport”. Così il vice direttore sportivo del Parma, Alessandro Lucarelli, nel pre partita del match contro la Juventus, affrontando il tema della Superlega alla quale avrebbe partecipato la Vecchia Signora. “Mi auguro che rabbia e frustrazione siano rimaste – aggiunge il dirigente dei ducali ai microfoni di Dazn parlando di temi legati al campo – Sabato abbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La? Unche vuol diventaredeveundi. Si parla di quei valori che sono competizione e meritocrazia, se si pensa di calpestarli creandosi una lega per ricchi solo per sistemare il bilancio, allora quelè un pessimo imprenditore e non è undi”. Così il vice direttoreivo del Parma, Alessandro, nel pre partita del match contro la Juventus, affrontando il tema dellaalla quale avrebbe partecipato la Vecchia Signora. “Mi auguro che rabbia e frustrazione siano rimaste – aggiunge il dirigente dei ducali ai microfoni di Dazn parlando di temi legati al campo – Sabato abbiamo ...

