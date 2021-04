Superlega | Glazer ai tifosi ' scusate | abbiamo sbagliato'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Joel, co - chairman del Manchester United, si è "scusato senza riserve" con iper il ruolo del suo club nel fallito piano di lanciare il progetto dellaeuropea. In una lettera ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Glazer

...passione che il calcio genera e alla profonda lealtà che i nostri tifosi hanno per questo grande club - ha scritto- Avete espresso molto chiaramente la vostra opposizione alla...Ma che il progetto dellafosse definitivamente tramontato lo aveva sancito il presidente ... "Abbiamo sbagliato", ha scritto invece il co - presidente del Manchester United, Joel, in ...LONDRA, 21 APR - Joel Glazer, co-chairman del Manchester United, si è "scusato senza riserve" con i tifosi per il ruolo del suo club nel fallito piano di lanciare il progetto della Superlega europea.Manchester United, la lettera del patron Joel Glazer dopo quanto successo con la Superlega: "Vogliamo riconquistare la fiducia dei tifosi".