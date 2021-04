Suicidio in metro a Milano: ragazza di 28 anni morta sotto un treno (Di mercoledì 21 aprile 2021) . A Milano, nella mattinata di oggi martedì 20 aprile, una ragazza di 28 anni si è gettata sui binari della metropolitana: per consentire le operazioni di soccorso, Atm ha sospeso la metro tra le stazioni di Gorla e Sesto 1° Maggio. Sono stati quindi inviati dei bus sostituitivi che garantiranno i collegamenti. Suicidio a Milano: una ragazza di 28 anni nella mattinata di oggi, martedì 20 aprile, si è gettata sui binari della metropolitana M1 della fermata di Villa San Giovanni. Per consentire le operazioni di soccorso, Atm (Azienda trasporti milanesi) che gestisce la metro di Milano, ha sospeso temporaneamente il servizio. Sul posto sono infatti accorsi le forze ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) . A, nella mattinata di oggi martedì 20 aprile, unadi 28si è gettata sui binari dellapolitana: per consentire le operazioni di soccorso, Atm ha sospeso latra le stazioni di Gorla e Sesto 1° Maggio. Sono stati quindi inviati dei bus sostituitivi che garantiranno i collegamenti.: unadi 28nella mattinata di oggi, martedì 20 aprile, si è gettata sui binari dellapolitana M1 della fermata di Villa San Giov. Per consentire le operazioni di soccorso, Atm (Azienda trasporti milanesi) che gestisce ladi, ha sospeso temporaneamente il servizio. Sul posto sono infatti accorsi le forze ...

