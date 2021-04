Advertising

TrgMedia : Caso Suarez: sospeso il procedimento per Paratici e Chiappero - Ansa_Umbria : Sospeso procedimento per Paratici e Chiappero in indagine Suarez - Umbria - - manifestosardo : Il Servizio valutazioni impatti ambientali della Regione ha sospeso per 20 giorni l’efficacia della determinazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospeso procedimento

Agenzia ANSA

Per Paratici e Chiappero ilrimarrà quindifino alla definizione del fascicolo principale. Come previsto dal codice. .A quel punto la Fei aveva aperto undisciplinare separato contro Da Silva, come previsto dall'articolo 30 dell' Internal Regulations of the FEI Tribunal per le infrazioni all'articolo ...(ANSA) – PERUGIA, 21 APR – E’ stato sospeso in base a quanto prevede l’articolo 371 bis del codice penale il procedimento a carico del dirigente dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, e de ...E' stato sospeso in base a quanto prevede l'articolo 371 bis del codice penale il procedimento a carico del dirigente dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, e dell'avvocato della stessa so ...