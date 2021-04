Serie C-Girone C, Bortolo Mutti: “Palermo e Bari? Vi dico la mia. Diventa un fallimento se…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella giornata di ieri, l'ufficialità: Massimo Carrera non è più l'allenatore del Bari.Dopo la sfida contro il Palermo, andata in scena domenica pomeriggio al "San Nicola" e terminata con il risultato di 2-2, il club pugliese ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Pozzuolo Martesana. Il Bari, dunque, ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra nuovamente a Gaetano Auteri, revocando l'esonero emesso il 9 febbraio scorso."Non me l'aspettavo, ad essere sincero facevo il tifo per Massimo (Carrera, ndr) che è stato un mio giocatore. Sicuramente per lui era stata una buona occasione per proporsi visto che era stato all'estero. Mi spiace che non sia andata a buon fine", ha dichiarato Bortolo Mutti, intervistato ai microfoni di "TuttoC.com".IL Bari - ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella giornata di ieri, l'ufficialità: Massimo Carrera non è più l'allenatore del.Dopo la sfida contro il, andata in scena domenica pomeriggio al "San Nicola" e terminata con il risultato di 2-2, il club pugliese ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Pozzuolo Martesana. Il, dunque, ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra nuovamente a Gaetano Auteri, revocando l'esonero emesso il 9 febbraio scorso."Non me l'aspettavo, ad essere sincero facevo il tifo per Massimo (Carrera, ndr) che è stato un mio giocatore. Sicuramente per lui era stata una buona occasione per proporsi visto che era stato all'estero. Mi spiace che non sia andata a buon fine", ha dichiarato, intervistato ai microfoni di "TuttoC.com".IL- ...

Advertising

OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - OptaPaolo : 5 - Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, ben 5 squadre contano 60 o più punti dopo le prim… - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, Bortolo Mutti: '#Palermo e #Bari? Vi dico la mia. Diventa un fallimento se...' - Mediagol : #SerieC-Girone C, Bortolo Mutti: '#Palermo e #Bari? Vi dico la mia. Diventa un fallimento se...' - ILOVEPACALCIO : TERREMOTO CALCIOSCOMMESSE NEL GIRONE SICILIANO DI #SERIED ?? LE PARTITE SOTTO ESAME RISALGONO ALLA SCORSA STAGIONE -