Regina Elisabetta compie 95 anni | un altro lutto sconvolge il suo compleanno

(Di mercoledì 21 aprile 2021) LaII, durante il giorno del suo 95esimo, è stata colpita da ungrave. Non è di certo un periodo facile per la. Di recente, infatti, si è vista portare via l’amore della sua vita Il Principe Filippo, che si è spento all’età di 99, che ora, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

chetempochefa : 'I bei ricordi sono la nostra seconda possibilità di felicità' Oggi, #21aprile, la Regina Elisabetta II, compie 95… - SkyTG24 : Regno Unito, la Regina Elisabetta compie 95 anni. Primo compleanno senza Filippo - VanityFairIt : Oggi sono 95 candeline. God Save The Queen @RoyalFamily - sa_3 : RT @chetempochefa: 'I bei ricordi sono la nostra seconda possibilità di felicità' Oggi, #21aprile, la Regina Elisabetta II, compie 95 anni… - Chiara_Cama : RT @perchetendenza: #QueenElizabeth: Perché la regina Elisabetta compie 95 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Laè grata per i numerosi messaggi di auguri ricevuti oggi nel giorno del suo compleanno numero 95, ma non nasconde la "grande tristezza" per la recente scomparsa del principe consorte ...Gaia Cesare per 'il Giornale'al funerale del principe filippo Profilo basso. Non potrebbe essere altrimenti perII, che oggi compie 95 anni e sperava di trascorrere il compleanno con il suo amato ...La Regina Elisabetta II, durante il giorno del suo 95esimo compleanno, è stata colpita da un altro grave lutto.I restanti membri della Famiglia reale hanno deciso di darsi il turno per non lasciare la monarca da sola. A farle compagnia ci saranno comunque i due nuovi cuccioli di corgy, Muick e Fergus, donati d ...