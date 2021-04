Red Canzian | “Nessuna reunion Pooh | senza Stefano è finita quella storia”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Televisione L’exsi confessa con Serena Bortone: l’amore per Beatrice e il dolore per la scomparsa dell’amico Pubblicato su 20 Aprile 2021 Redchiude definitivamente a una ipotetica ri-unione dei. Intervistato a Oggi è un altro giorno (su Rai Uno) da Serena Bortone, il cantante ha parlato della scomparsa dell’amico ed ex collegaD’Orazio, venuto a mancare lo scorso 6 novembre. Un lutto che ha inevitabilmente segnato tutti gli ex membri della band che, stando a quanto riferito dall’artista veneto, non si riuniranno mai più. Red ha ricordato chelasciò inel 2009. Il 30 settembre di quell’anno disse addio al gruppo al termine di un tour di 38 date conclusosi a ...