Processo Floyd, l'ex agente di polizia Derek Chauvin dichiarato colpevole dell'omicidio l'ex agente Derek Chauvin è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio di George Floyd, l'afroamericano morto durante l'arresto a Minneapolis, in Minnesota, il 25 maggio dell'anno scorso. Il poliziotto aveva tenuto il suo ginocchio premuto per otto minuti sul collo di Floyd mentre l'uomo soffocava al grido: "Non posso respirare". La sua morte aveva provocato un'ondata di proteste in tutto il Paese contro la violenza e gli abusi della polizia nei confronti dei neri. La giuria popolare di Minneapolis si è riunita per ...

