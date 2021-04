Omofobia: Scalfarotto, ‘legge va calendarizzata e approvata, no allo stallo’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La priorità in questo momento è approvare la legge per il contrasto all’omotransfobia. Ed è proprio il muro contro muro della Lega, che è evidentemente interessata soltanto a impedire che il ddl Zan diventi legge dello Stato, a rendere impraticabile qualsiasi revisione del testo in esame al Senato”. Così in una nota il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto . L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La priorità in questo momento è approvare la legge per il contrasto all’omotransfobia. Ed è proprio il muro contro muro della Lega, che è evidentemente interessata soltanto a impedire che il ddl Zan diventi legge dello Stato, a rendere impraticabile qualsiasi revisione del testo in esame al Senato”. Così in una nota il sottosegretario all’Interno, Ivan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

