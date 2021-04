Nuova autocertificazione per spostarsi tra Regioni: cosa cambia dal 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuova certificazione per spostarsi tra Regioni, novità in arrivo dal 26 aprile 2021. Stando a quanto raccolto, con tutta probabilità, a partire da quella data dovremo dire addio al vecchio modulo utilizzato sin qui per giustificare gli spostamenti (che ha cambiato più volte ‘forma’ nell’arco dei mesi) che verrà sostituito da una Nuova autocertificazione. Si tratta di una – per l’appunto – certificazione o pass verde che consentirà lo spostamento tra Regioni anche se classificate in zone diverse di rischio. Tra zone gialle invece non sarà necessario giustificare il motivo dello spostamento. Nuova autocertificazione per spostarsi tra Regioni: ecco cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021)certificazione pertra, novità in arrivo dal 262021. Stando a quanto raccolto, con tutta probabilità, a partire da quella data dovremo dire addio al vecchio modulo utilizzato sin qui per giustificare gli spostamenti (che hato più volte ‘forma’ nell’arco dei mesi) che verrà sostituito da una. Si tratta di una – per l’appunto – certificazione o pass verde che consentirà lo spostamento traanche se classificate in zone diverse di rischio. Tra zone gialle invece non sarà necessario giustificare il motivo dello spostamento.pertra: ecco...

CorriereCitta : Nuova autocertificazione per spostarsi tra Regioni: cosa cambia dal 26 aprile - lama_cla : RT @SinistroTOP: ??Nuova Autocertificazione: Dal 26 si potrà dichiarare di essere sbarcato da una ONG per circolare liberamente. #FakeNews… - bizcommunityit : Nuova autocertificazione per spostarsi tra Regioni: cosa cambia dal 26 aprile - afgibi : RT @SinistroTOP: ??Nuova Autocertificazione: Dal 26 si potrà dichiarare di essere sbarcato da una ONG per circolare liberamente. #FakeNews… - Theskeptical_ : RT @SinistroTOP: ??Nuova Autocertificazione: Dal 26 si potrà dichiarare di essere sbarcato da una ONG per circolare liberamente. #FakeNews… -