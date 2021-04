Non c’è pace per gli studenti. È già scontro sul ritorno a scuola. I governatori in trincea: chiedono deroghe e flessibilità. Ma Palazzo Chigi le concederà solo in via eccezionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono passati i mesi, nel frattempo è cambiato anche il governo e i ministri competenti in materia, ma il problema da risolvere è sempre lo stesso: assicurare agli studenti il ritorno in classe con la massima sicurezza possibile. E ancora una volta, nel vertice fra Governo e Regioni esattamente come otto mesi fa – era il 26 agosto e appunto si parlava di riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre – sul tavolo il nodo più spinoso da sciogliere riguarda il trasporto pubblico locale. Bisogna avere la consapevolezza che i limiti fisici come la disponibilità dei mezzi non si possono superare”, aveva anticipato ieri mattina a Zapping su Radio Uno Massimiliano Fedriga (nella foto), presidente del Friuli Venezia Giulia e neo presidente della conferenza regioni e delle province autonome, prima dell’incontro in videoconferenza previsto alle 17 con la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono passati i mesi, nel frattempo è cambiato anche il governo e i ministri competenti in materia, ma il problema da risolvere è sempre lo stesso: assicurare agliilin classe con la massima sicurezza possibile. E ancora una volta, nel vertice fra Governo e Regioni esattamente come otto mesi fa – era il 26 agosto e appunto si parlava di riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre – sul tavolo il nodo più spinoso da sciogliere riguarda il trasporto pubblico locale. Bisogna avere la consapevolezza che i limiti fisici come la disponibilità dei mezzi non si possono superare”, aveva anticipato ieri mattina a Zapping su Radio Uno Massimiliano Fedriga (nella foto), presidente del Friuli Venezia Giulia e neo presidente della conferenza regioni e delle province autonome, prima dell’incontro in videoconferenza previsto alle 17 con la ...

