Nessuno è riuscito a salvare Giorgia | 6 anni | soffocata durante la cena

Non c'è stato nulla da fare per la piccola Giorgia Arcuri. La bimba è morta soffocata da un boccone di cotoletta. Morta ad appena 6 anni per una fatalità assurda. Una bimba di Crotone, Giorgia Arcuri è deceduta per soffocamento. La ragione del soffocamento della bambina sarebbe stato un boccone andato di traverso. La disgrazia – riporta il Messaggero – si è consumata nella serata di domenica 18 aprile. La piccola stava cenando – non è chiaro se insieme ai genitori o insieme ai nonni – quando un pezzo di cotoletta, forse troppo grande, le ha provocato una crisi respiratoria. I familiari hanno cercato di aiutarla ma non c'è stato niente da fare. La bimba è stata portata all'ospedale "San Giovanni di Dio" ma anche l'intervento dei medici si è purtroppo rivelato ...

