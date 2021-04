Milan-Sassuolo: probabile formazione, Meïte sorpassa Tonali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà Soualiho Meïte a giocare titolare in Milan-Sassuolo, al fianco di Franck Kessié, per sostituire l'acciaccato Ismaël Bennacer Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà Soualihoa giocare titolare in, al fianco di Franck Kessié, per sostituire l'acciaccato Ismaël Bennacer

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, De Zerbi: 'È un colpo di stato, non ho piacere a giocare contro il Milan' #SkySport… - tuttosport : Clamoroso #DeZerbi: 'Col #Milan non voglio giocare' - backinthegood : Quindi potrebbe capitare che se il Milan arriva quinto e De Zerbi col Sassuolo terzo, i coefficienti portano il Mil… - AntSantor : Il calcio è della gente Milan - Sassuolo 18:30 mercoledì #ilcalcioèdellagente che non lavora. -